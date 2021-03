Il Giornale: "Il Milan si rialza alla grande e Ibra si libera per Sanremo"

"Il Milan si rialza alla grande e Ibra si libera per Sanremo", titola Il Giornale oggi in edicola. In attesa della sua settimana sanremese Ibra non regala l'acuto contro la Roma, anzi, complice un infortunio deve abbandonare la contesa dopo nemmeno un'ora. Se sarà a rischio per la gara di mercoledì con l'Udinese lo dirà la preparazione speciale in Liguria e il decorso dopo l'acciacco di ieri sera. Ma anche senza il suo totem in campo il Milan torna alla vittoria dopo quasi un mese e smorza la fuga dell'Inter. Per una sera anche Rebic torna il protagonista di una volta, con azioni in serie ed un duello personale con Pau Lopez. La Roma invece paga un primo tempo non al livello solito e rimedia la prima sconfitta interna che conferma il trend negativo contro le big.