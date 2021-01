Il Giornale: "La pandemia ha ribaltato il derby di Milano, sarà una sfida da brividi"

vedi letture

Il Giornale oggi in edicola titola: "La pandemia ha ribaltato il derby di Milano, sarà una sfida da brividi". La stella del Milan brilla in testa alla classifica con riconoscimenti di bel calcio e una sequenza incredibile di risultati, oltre un mercato di riparazione promosso a pieni voti. Pioli rivalutato da critica e tifosi, rapporti azionisti-società-area tecnica idilliaci. Mentre dal fronte nerazzurro le notizie allarmanti arrivano dal fronte societario: riguardano la due diligence completata da BC Partners, fondo interessato ad acquistare le quote di Suning che nel frattempo ha chiuso i rubinetti. L'Inter e Conte puntano al campionato, ma rifilare una sconfitta al Milan, anche se in Coppa, minerebbe le certezze dei rossoneri. Un derby da brividi.