Il Giornale: "Lazio-Torino, caos garantito. I club vogliono che si giochi, la Asl no"

"Lazio-Torino, caos garantito. I club vogliono che si giochi, la Asl no", titola Il Giornale stamane. La Lazio stasera riposerà, o forse no. Inzaghi non lo dirà mai apertamente ma sarebbe contento di poter preparare con calma la sfida di sabato allo Stadium contro la Juventus, impegnata a sua volta oggi con lo Spezia. Il Toro è rimasto a casa, attenendosi alle regole dell'Asl. Ma numeri alla mano il Torino non sarebbe nelle condizioni di chiedere un rinvio: i positivi, da protocollo, dovrebbero essere almeno dieci. Ma la squadra di Nicola è stata fermata dall'Asl come il Napoli alla vigilia della sfida alla Juventus. Sarà caos in qualunque modo. Per l'ennesima volta.