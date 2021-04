Il Giornale: "Milan-Donnarumma, il rinnovo vale 100 milioni. Nessuna trattativa con la Juve"

Il futuro di Donnarumma tiene banco sulle pagine de Il Giornale. "Milan-Donnarumma, il rinnovo vale 100 milioni. Nessuna trattativa con la Juve" scrive il quotidiano. Da un lato i club piangono miseria e chiedono i ristori al Governo, dall'altro impostano trattative a cifre iperboliche. Quella per Donnarumma ad esempio potrebbe valere 100 milioni (8 milioni netti, 16 per il bilancio, per 5 anni, più le commissioni a Raiola). Il procuratore ha fatto visita alla Juve ma non arrivano conferme sulla trattativa con i bianconeri, smentita da più parti. E anche Leonardo ha rassicurato Maldini: il PSG non è della partita. I social rossoneri continuano a tempestare Gigio di preghiere e minacce e chiedono a Elliott di non chiudere accordi politici con la Juventus.