Il Giornale: "Milan, i senza Ibra non cantano. Pesano le assenze eccellenti"

vedi letture

"Milan, i senza Ibra non cantano. Pesano le assenze eccellenti". Questo il titolo che Il Giornale dedica ai rossoneri in edicola questa mattina. Il punto ottenuto al 97' rende la serata meno amara, ma il successo di Roma sembra lontano un secolo con sbavature che partono da Donnarumma e finiscono con tutto il gruppo rimasto senza il suo Gulliver. Le assenze eccellenti alla lunga si pagano con Rebic e Leao poco serviti e poco incisivi. L'Udinese occupa la propria metà-campo e non concede spazi, non si tira indietro e così il Milan dei senza Ibra tradisce nell'assedio ai friulani che hanno in De Paul la loro bussola.