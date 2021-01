Il Giornale: "Tentazione UEFA, Europeo in un solo paese. Beffa per l'Italia?"

La "soffiata" di Rummenigge sulla tentazione della UEFA di cestinare la formula itinerante del prossimo Europeo, proponendo invece la sede unica, ha già creato scompiglio negli uffici di Nyon. Ed è piuttosto evidente, secondo Il Giornale, lo scopo di questa tentazione: "'Battezzare' eventualmente un paese che abbia i due requisiti essenziali per il cambiamento improvviso. Il primo è il sogno di riaprire gli stadi con la possibilità di consentire l'accesso al pubblico calcolato tra il 30 e il 60% della capienza". Il secondo, invece, sarebbe "trasferire in blocco tutta la carovana in un paese risparmiato in qualche misura dal virus". L'equazione presto fatta: solo la Russia avrebbe qualche chance. "È ancora presto per discuterne - precisa il quotidiano - ma il tempo utile per cambiare formula e destinazione all'Europeo di metà giugno non è infinito. Entro marzo bisognerà decidere: confermare il piano A o puntare su quello B".