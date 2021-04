Il Mattino: "Aggancio Champions, il Napoli ci crede. Battere il Toro per il 4° posto"

vedi letture

Analisi dettagliata da parte de Il Mattino sul momento che sta vivendo il Napoli. Gli azzurri con una vittoria potrebbero agganciare la Juventus fermata sul pari ieri a Firenze, mentre i rossoneri giocheranno con la Lazio che si gioca le ultime chance di rientrare in lizza per un posto in zona Champions League. La corsa per l'Europa che conta si fa sempre più avvincente ed entusiasmante. Per i partenopei sarà una gara insidioso contro un Torino in salute che ha conquistato 2 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 4 partite.