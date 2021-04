Il Mattino: "Champions League, il Napoli ricomincia la corsa"

Riparte la corsa Champions per il azzurri di Gattusso. Come scrive Il Mattino il Napoli si è rilanciato negli ultimi due successi esterni prima della sosta contro Milan e Roma. Con il Crotone sarà altrettanto importante trovare i tre punti. Una di quelle partite da affrontare al massimo per evitare complicazioni proprio per il tipo di avversario. Da una parte c'è l'incognita stanchezza dei nazionali mentre dall'altra la grande carica soprattutto di Osimehn, Elmas e Lozano, autori di grandi prove con le rispettive nazionali.