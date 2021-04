Il Mattino: "Corsa Champions, adesso per piacere niente imbrogli"

"Corsa Champions, adesso per piacere niente imbrogli" scrive Il Mattino in prima pagina. La corsa Champions anima il finale di campionato. Cinque squadre in 7 punti. L'Inter ormai ha lo Scudetto in pugno e di conseguenza anche il posto Champions garantito, ma dietro si sgomita. Atalanta, Napoli, Juventus, Milan e Lazio in lotta.