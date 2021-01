Il Mattino: "Il Napoli fa fatica anche con l'Empoli". Squadra slegata e appesa a Lozano

"Il Napoli fa fatica anche con l'Empoli", titola stamani in taglio centrale Il Mattino. Gli azzurri superano il turno in Coppa Italia, ma la prestazione non convince. L'ammissione di Gattuso: "Subiamo troppo". Di Petagna il gol del 3-2 che regala ai campani il pass per i quarti, ma secondo il quotidiano ieri si è vista "una squadra slegata, appesa a SuperLozano".