Il Mattino: "Il Napoli scopre che si può vincere anche senza dominare dall'inizio alla fine"

vedi letture

"Il Napoli scopre che si può vincere anche senza dominare dall'inizio alla fine", titola stamane Il Mattino, dopo la vittoria in extremis ottenuta dagli azzurri. Con merito e con cuore, in modo sporco, come poche altre volte era successo. Il Napoli vince ad Udine con il classico metodo all'italiana: senza illuminare, con tante amnesie in difesa e con un lampo finale. La squadra di Gattuso scopre che si può vincere anche così, anche senza dominare dall'inizio alla fine: Meret ci ha messo la sua provvidenziale mano, Bakayoko la testa al 90'. Ed ora il Napoli si rilancia nella corsa al terzo posto.