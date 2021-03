Il Mattino: "Il tifo di Ferrara per Insigne: 'E' un leader da Champions'"

"Il tifo di Ferrara per Insigne: 'E' un leader da Champions'" scrive Il Mattino in prima pagina. Intervista all'ex difensore azzurro Ciro Ferrara che elogia l'attuale capitano partenopeo: "Cresciuto nel gioco e anche in personalità, il Napoli lo sta seguendo". Ora per il Napoli un momento decisivo: "Tre trasferte decisive, quella che conta di più è la prima con il Milan".