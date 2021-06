Il Mattino: "Il tocco magico di Re Jorginho. Fondamentale nel gioco di Mancini"

L'Europeo di Jorginho fa tappa a Londra, la città che lo ha consacrato tra i big del calcio. "Sangue brasiliano sotto la maglia azzurra", scrive su di lui Il Mattino: oggi è uno dei simboli dell'Italia, ha in mano il centrocampo di Mancini come aveva quello del Napoli di Sarri. E pensare che dopo sei mesi stava tornando al Verona, ingabbiato nel 4-2-3-1 di Benitez che non gli permetteva di esprimersi. Nel 4-3-3, invece, è diventato Jorginho. Nelle sue trentuno apparizioni in azzurro l'Italia ha perso solamente due volte, e in questo Europeo la sua luce sta splendendo. C'è però un tabù da sfatare: a Wembley, su quattro finali, non è mai riuscito a vincere. Servirà un tocco magico per rompere anche questa "maledizione".