Il Mattino in apertura: "Il focolaio della Nazionale, ripresa della Serie A nel caos"

"Il focolaio della Nazionale, ripresa della Serie A nel caos", titola oggi in taglio basso Il Mattino. Torna la paura Covid nel campionato italiano: tamponi a tappeto dopo i casi in Nazionale. Un disastro annunciato, secondo il quotidiano. Il Napoli è in attesa del risultato del test molecolare di Zielinski dopo i dubbi dei test rapidi, in casa Juve invece è risultato positivo Leonardo Bonucci.