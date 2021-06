Il Mattino: "Insigne, il Napoli non ha ancora aperto nessuna trattativa per il rinnovo"

Lorenzo Insigne sta vivendo un momento magico in Nazionale e spera di poterlo prolungare anche per tutto il corso dell'Europeo. I dubbi piuttosto sono sul futuro al Napoli, col contratto in scadenza nel 2022 e senza ancora aver ricevuto alcuna chiamata da De Laurentiis per intavolare il discorso rinnovo. Attualmente il numero 10 guadagna 4,5 milioni di euro ma trattative per il futuro non sono ancora partite. A questo punto si aspetterà la fine dell'Europeo stesso, col rischio per gli azzurri, che qualche squadra in Premier o nella Liga si svegli e provi a prendere il capitano azzurro con una ricca offerta. La priorità del giocatore è sempre stata il Napoli, club con cui vorrebbe legarsi a vita, ma come sempre i matrimoni si fanno in due. A riportarlo è Il Mattino.