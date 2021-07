Il Mattino: "Insigne sfida Mertens, amici contro nella notte più importante"

Vedere sfidarsi Lorenzo Insigne e Dries Mertens sarà - secondo l'edizione odierna de Il Mattino - un po' come immaginare Robin Hood con la coppa dell'esercito del principe Giovanni battersi contro Little John e il suo manipolo di fuorilegge. A Napoli si sono conosciuti, facendosi concorrenza per un breve periodo, per poi scoprirsi complementari. Stasera, però, potrà essere la notte di uno solo dei due. Il loro è stato sin qui un Europeo strano: dopo il gol alla Turchia Lorenzo ha perso un po' di brillantezza, pur rimanendo intoccabile per Mancini. Dries ha pagato una condizione non eccellente, ma stasera (complici anche i problemi di Hazard e De Bruyne) potrebbe partire titolare. Rivali per una notte, si saluteranno con un abbraccio nel tunnel prima del fischio d'inizio: poi nemici come prima, chiosa il quotidiano.