Il Mattino: "L'Italia fa il tris verso il Mondiale. Mancini come Lippi"

vedi letture

"L'Italia fa il tris verso il Mondiale. Mancini come Lippi" scrive Il Mattino nel taglio alto della sua prima pagina in edicola stamani. Si parla della Nazionale vittoriosa in casa della Lituania per 2-0 con le reti di Stefano Sensi e Ciro Immobile. Azzurri primi a punteggio nel girone di qualificazione. Sono 25 i risultati utili consecutivi per Mancini: eguagliato Marcello Lippi.