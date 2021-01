Il Mattino: "Milik-Marsiglia, svolta vicina. Manca l'accordo sulla buonuscita del polacco"

Non è una svolta ma poco ci manca perché Napoli e Marsiglia si sono parlati e sembrano vicini all'intesa per Arek Milik. Il Mattino scrive: "Milik-Marsiglia, svolta vicina. Manca l'accordo sulla buonuscita del polacco". Mancano però ancora diversi tasselli per chiudere il cerchio. Il Marsiglia propone il pagamento in 5 rate, ADL sarebbe anche disposto ad accettare un piano di rientro così lungo ma a patto che la valutazioni si aggiri sui 13 milioni e non sui 10 come vorrebbero i francesi. Si ragiona anche sulla buonuscita del polacco: ballano un bel po' di stipendi arretrati ma balla anche il suo nuovo ingaggio da 4,2 milioni.