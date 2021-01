Il Mattino: "Mistero Osimhen. Dubbi sulle condizioni della spalla. A causa del Covid-19"

Il Mattino quest'oggi scrive che a far parlare di Osimhen, al suo arrivo a Napoli sono state più le vicissitudini di natura sanitaria che le gesta in campo. Dopo il calvario dovuto alla lussazione scapolo-omerale alla spalla destra del 13 novembre, il primo gennaio il giocatore è risultato positivo al Covid. Da qui il fitto alone di mistero sulle sue condizioni fisiche, perché ad oggi lo staff medico azzurro non ha idea degli sviluppi successivi al percorso riabilitativo in Belgio, in quanto Victor non è più entrato in contatto con il suddetto staff. Nella più ottimistica delle ipotesi, l'attaccante ex Lille potrebbe rientrare tra i convocati per la prima giornata del girone di ritorno, il prossimo 31 gennaio contro il Parma.