Il Mattino: "Napoli, disfatta con lo Spezia". Insigne fa autocritica: "Devo fare di più"

"Napoli, disfatta con lo Spezia", si legge questa mattina in taglio basso su Il Mattino. Brutta sconfitta per gli azzurri, lacunosi e fragili in difesa. Gattuso parla di "squadra schizofrenica" e avverte: "Così buttiamo via il campionato". Anche il capitano Insigne si assume le proprie responsabilità e fa mea culpa: "Io devo fare di più".