Il Mattino: "Napoli, rinnovo in stand-by per Insigne. E l'agente ha incontrato il Milan"

"Napoli, rinnovo in stand-by per Insigne. E l'agente ha incontrato il Milan". Questo il titolo che Il Mattino nell'edizione odierna dedica ai partenopei. Insigne non ha avuto paura del dischetto e si è presentato ancora una volta per ridare speranza alla sua squadra perché un capitano non ha timore di un dischetto che in realtà è un pozzo, ma non è bastato. Ieri il suo agente è stato visto nella sede del Milan, probabilmente una normale visita, ma di questi tempi è normale pensare che i rossoneri ci stiano facendo una riflessione. Insigne si trova a 30 anni nella condizione di firmare a vita con il Napoli oppure di cambiare scelta di vita e solo il tempo ci darà risposte con De Laurentiis che ancora non ha fatto alcun passo, ma il capitano è deciso ad ascoltare anche la società campana ciò che ha da proporgli.