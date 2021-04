Il Mattino: "Ospina, non erano semplici crampi. Fuori per quattro gare"

"Ospina, non erano semplici crampi. Fuori per quattro gare". L'edizione odierna de Il Mattino dedica spazio in taglio alto all'ultimo stop in casa azzurra: dopo i problemi accusati a Genova, gli esami strumentali ai quali si è sottoposto il portiere colombiano hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro. L'ex Arsenal salterà certamente il big match di domenica contro l'Inter.