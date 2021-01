Il Mattino: "Ruiz positivo, salterà sia Fiorentina che Juve. Nuovi tamponi per tutti"

Impegno in trasferta per il Napoli. La squadra di Gennaro Gattuso sfiderà alle 12.30 in casa la Fiorentina in una sfida resa ancora più insidiosa dalla preoccupazione Covid. Fabian Ruiz è infatti risultato positivo nella giornata di ieri e non sarà ovviamente disponibile. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino: "Ruiz positivo, salterà sia Fiorentina che Juve. Nuovi tamponi per tutti".