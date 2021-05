Il Mattino: "Salerno in A, il sogno si avvera" e "Stasera il Napoli per blindare la Champions"

L'edizione odierna de Il Mattino mette in taglio alto un doppio titolo: "Salerno in A, il sogno si avvera" e "Stasera il Napoli per blindare la Champions". Serie A conquistata 23 anni dopo l'ultima volta per la Salernitana, ed ora il sogno è quello di restarci a lungo. Il Napoli invece questa sera sarà chiamato a giocare l'anticipo contro l'Udinese, per tentare l'allungo e mettere al riparo la qualificazione Champions dal ritorno della Juventus.