Il Mattino: "Sogno Champions, tutto in 90 minuti. Gattuso punta su Insigne e Osimhen"

"Sogno Champions, tutto in 90 minuti. Gattuso punta su Insigne e Osimhen" scrive Il Mattino in edicola quest'oggi, sulla sua prima pagina. C'è spazio per il Napoli e per la gara di quest'oggi alle ore 15, in casa dello Spezia. Un match importantissimo in chiave salvezza e anche per la volata Champions. Gattuso si affida a Insigne e a Osimhen.