Il Mattino: "Spalletti è fatta. Allenerà il Napoli per due anni"

"Spalletti è fatta. Allenerà il Napoli per due anni" scrive Il Mattino in prima pagina quest'oggi. Tutto pronto per lo sbarco dell'allenatore toscano a Napoli. Intesa nella notte con il presidente De Laurentiis, accordo da 3 milioni netti a stagione. La richiesta di Luciano al numero uno del club partenopeo: non cedere i big.