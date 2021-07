Il Mattino sugli azzurri: "La regina d'Europa"

"La regina d'Europa", titola Il Mattino oggi in edicola sugli azzurri di Roberto Mancini, capaci di riportare in Italia dopo 53 anni l'Europeo. Paese in delirio, dopo la vittoria ai rigori sull'Inghilterra, che crolla davanti ad uno Wembley gremito. Protagonista assoluto Gigio Donnarumma, mentre Jorginho è stato il direttore d'orchestra di questa nazionale.