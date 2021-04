Il Mattino: "Superlega, metà Serie A in rivolta"

"Superlega, metà Serie A in rivolta". Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Mattino. Il riferimento è alla lettera firmata da undici club del nostro campionato all’indirizzo del presidente Dal Pino in cui si chiedono sanzioni per Inter, Juventus e Milan, per la questione legata alla Superlega.