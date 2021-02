Il Mattino: "Tegola per Genova: Koulibaly e Ghoulam positivi al Covid"

vedi letture

Il Mattino in edicola oggi dedica spazio in prima pagina alle ultime vicende di casa Napoli: "Tegola per Genova: Koulibaly e Ghoulam positivi al Covid" scrive il quotidiano. Doppia tegola per la formazione azzurra, impegnata stasera in trasferta in casa del Genoa: Ghoulam e Koulibaly positivi, apprensione tra i giocatori azzurri. Altri tamponi per i partenopei.