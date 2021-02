Il Messaggero: "Fonseca punta su Borja Mayoral per la sfida a Ronaldo"

"Fonseca punta su Borja Mayoral per la sfida a Ronaldo". Questo il titolo che è possibile vedere sul taglio alto de Il Messaggero in edicola oggi. Stasera all'Allianz Stadium andrà in scena Juventus-Roma. In ballo il podio Champions, con l'obiettivo di non perdere il treno di Inter e Milan che continuano a darsi battaglia tra primo e secondo posto. L'allenatore giallorosso punterà tutto su Borja Mayoral (con Dzeko che andrà solo in panchina) che viene da un grande periodo di forma.