Il Messaggero: "La Champions passa da Amsterdam. Ajax in serie positiva da 24 match"

Il Messaggero dedica spazio alla sfida tra Ajax e Roma: "La Champions passa da Amsterdam. Ajax in serie positiva da 24 match" scrive. Oggi la Roma farà visita all'Ajax. Una sfida importantissima per la stagione giallorossa, fuori dalla Coppa Italia e settima in campionato. Vincere l'Europa League, in questo momento, è la via più breve per la qualificazione in Champions per il prossimo anno. La Roma è l'unica italiana rimasta nelle Coppe, vincere il trofeo avrebbe naturalmente grande prestigio a livello internazionale e porterebbe grandi incassi in vista del ritorno in Champions. Non sarà semplice però battere l'Ajax, prima nel suo campionato e in serie positiva da 24 partite: solo 3 pareggi, 21 vittorie tra campionato e coppe. L'ultimo ko? Il 9 dicembre contro l'Atalanta.