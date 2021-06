Il Messaggero: "Mancini si gusta lo show della sua Italia bella di notte"

"Mancini si gusta lo show della sua Italia bella di notte" scrive Il Messaggero in edicola stamani. Tre a zero dell'Italia sulla Svizzera e ottavi ipotecati con un turno d'anticipo. Mancini si gusta lo show della sua squadra. Sono 10 le vittorie consecutive, 29 i risultati utili consecutivi (vicino il record di Pozzo che arrivò a 30). L'attacco sintetizza lo spirito azzurro: 85 reti in 34 partita, quasi 2,5 gol a gara. Ma il coraggio non esclude la compattezza: l'Italia non prende gol da 965 minuti.