Il Messaggero: "Ricarica Roma. Il pari con l'Atalanta aiuta il morale ma a Manchester serve altro"

La frenata nel girone di ritorno della Roma non riguarda soltanto i punti, ma anche i gol: dal giro di boa ad oggi, i giallorossi hanno il quindicesimo attacco della Serie A. Alla squadra di Fonseca non resta dunque che fare all-in sull'Europa League: di certo - scrive oggi Il Messaggero - all'Old Trafford occorrerà qualcosa in più rispetto alla sfida con l'Atalanta, a partire dalla condizione atletica fino ad arrivare all'atteggiamento della squadra in campo: sarà fondamentale, in questo senso, capire lo stato di salute di Mkhitaryan e Spinazzola. E poi queste sono le gare di Dzeko - prosegue il quotidiano -: il bosniaco ha segnato tre reti in quattro partite a eliminazione diretta in stagione, ma soprattutto ha alle spalle trenta gol nelle notti europee.