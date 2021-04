Il Messaggero: "Roma, la corsa Champions è finita da tempo. Testa solo all'Europa League"

Il Messaggero nell'edizione odierna analizza il pareggio interno della Roma contro l'Atalanta. Un punto che non fa altro per la squadra di Fonseca che aumentare gli scontri diretti senza vittorie in stagione (4 punti appena su 30 disponibili). Il gap tra i giallorossi e la squadra di Gasperini è evidente come si vede in classifica e ieri è andata bene viste le occasioni create dalla Dea, terza in classifica come auspicava di essere la Roma che invece si trova al settimo posto. La corsa Champions è finita da tempo, ma alzando l'Europa League a Danzica il 26 maggio si acquisirebbe la partecipazione e, in una stagione del genere, sarebbe il massimo evitando anche l'umiliazione di giocare in Conference League.