Il Messaggero: "Roma, si fermano anche Perez e Diawara. Pau Lopez, ipotesi intervento"

Quante assenze per Paulo Fonseca. Il tecnico della Roma fa la conta degli infortunati per la sfida di questa sera contro la Sampdoria. Obiettivo ripartire in campionato dopo la batosta di giovedì scorso sul campo del Manchester United che ha decisamente compromesso il cammino giallorosso in Europa League. Questo il titolo dell’edizione online de Il Messaggero: "Roma, si fermano anche Perez e Diawara. Pau Lopez, ipotesi intervento chirurgico".