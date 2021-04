Il Messaggero: "Roma umiliata dal Man United. Ora la stagione diventa fallimentare"

L'Old Trafford non è proprio lo stadio dei sogni per la Roma. A scriverlo è Il Messaggero: con il 6-2 di ieri - evidenzia il quotidiano - lo United ha umiliato i giallorossi, prenotando un posto nella finale di Europa League, in programma il prossimo ventisei maggio a Danzica. Nella sfida di ritorno i giallorossi avranno il compito di provare a uscire quantomeno a testa alta dalla competizione, ma la stagione diventa fallimentare, con il settimo posto in campionato che farà sfumare la qualificazione in Champions per il terzo anno di fila. I Friedkin, che avrebbero preferito che l'addio di Fonseca fosse meno traumatico, hanno già individuato l'erede: Maurizio Sarri.