Il Messaggero: "Sul ring di Bergamo vince la Lazio per ko tecnico"

"Sul ring di Bergamo vince la Lazio per ko tecnico", titola stamane Il Messaggero. C'è la mano di Inzaghi e quella di Bastos nella vittoria di ieri. La prima ha disegnato il capolavoro di ieri, la seconda ha dato pepe ad una sfida che non si fanno di certo simpatiche. E ieri ce n'è stata un'ulteriore conferma, e stavolta sul ring di Bergamo è stata l'Atalanta ad andare al tappeto. Un 3-1 senza appello, con i biancocelesti che vendicano così l'eliminazione dalla Coppa Italia, sorpassando in classifica gli uomini di Gasperini. Ma c'è anche la mano del presidente Lotito, che ha annunciato il pagamento anticipato degli stipendi: un gesto per spronare la squadra e togliere ogni alibi. E al termine del match sono arrivati i complimenti del numero uno biancoceleste.