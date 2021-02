Il Messaggero: "Undici mesi dopo le bare gli ultrà dell'Atalanta dimenticano le regole"

Il Messaggero nell'edizione odierna titola così all'interno dopo la partita tra la Dea e il Real Madrid: "Undici mesi dopo le bare gli ultrà dell'Atalanta dimenticano le regole". Il 18 marzo Bergamo era in quarantena da 10 giorni, le strade deserte e una dozzina di mezzi militari sfilavano da un ingresso laterale del cimitero. Dopo 6.000 morti in due mesi, alle 17 di ieri, davanti allo stadio si sono radunati circa 200 tifosi nonostante gli appelli dell'Agenzia per la tutela della salute della città. Eppure, tra gli accertamenti svolti dalla Procura di Bergamo che indaga sulle eventuali responsabilità sulla strage causata in provincia di Bergamo dal Covid-19, c'è la partita fotocopia di un anno fa del 19 febbraio contro il Valencia.