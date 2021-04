Il Romanista chiede alla Roma di non pensare al Manchester United: "Isolatevi"

Alle 18 la Roma farà visita al Cagliari in una sfida importantissima sia per la lotta verso l'Europa che per la zona retrocessione. "Isolatevi", titola Il Romanista, chiedendo alla squadra di Paulo Fonseca di non pensare alla semifinale di Manchester in programma per la settimana prossima.