Il Secolo XIX: "Atalanta, Gasperini litiga anche con Ilicic. Si rischia un nuovo caso Gomez"

Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica uno spazio alla Dea con il titolo seguente: "Atalanta, Gasperini litiga anche con Ilicic. Si rischia un nuovo caso Gomez". Altra grana da gestire in spogliatoio con lo sloveno arrabbiato a causa della sostituzione 30' dopo il suo ingresso in campo contro il Real Madrid. "Basta lamentarsi, fai qualcosa!", le dure accuse del tecnico al suo fantasista che ha toccato 29 palloni di cui 12 persi. Ilicic, scurissimo in volto, è andato diretto negli spogliatoi, ma il rischio è di rivivere quanto successo con Gomez. Il suo impiego contro la Sampdoria dal primo minuto appare difficile, a meno che la diplomazia bergamasca non riesca a sanare la frattura in tempo.