Il Secolo XIX: "E' lite dopo la festa di Milano"

La vittoria dello scudetto dell'Inter e la conseguente festa per le vie di Milano ha sollevato polemiche a non finire ed Il Secolo XIX oggi in edicola titola in prima pagina: "E' lite dopo la festa di Milano". Salvini attacca il sindaco Sala, che in risposta dichiara che tra i 30mila in piazza c'erano esponenti della Lega. Poi il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri: "E' stato un errore che pagheremo tutti".