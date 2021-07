Il Secolo XIX in apertura: "All'ultimo respiro". L'Italia conquista la finale di Euro 2020

vedi letture

"All'ultimo respiro" titola in taglio centrale l'edizione odierna de Il Secolo XIX. L'Italia vola in finale dopo una gara durissima contro la Spagna: gol gioiello di Chiesa, poi pareggia Morata. Ai supplementari decide Jorginho. Azzurri in campo domenica a Wembley per la finale contro la vincente di Inghilterra e Danimarca, in campo questa sera.