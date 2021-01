Il Secolo XIX: "La notte di Scamacca. La Coppa Italia per conquistarsi la Juve"

vedi letture

Il Secolo XIX si sofferma sul possibile trasferimento di Scamacca alla Juventus. Il giocatore scenderà in campo stasera probabilmente dal primo minuti proprio all'Allianz Stadium per la Coppa Italia col suo Genoa e sarà tra gli osservati speciali. In prestito secco dal Sassuolo, è nel mirino dei bianconeri: l'idea sarebbe quella del prestito di 18 mesi ma il Sassuolo vuole l'obbligo e non solo il diritto di riscatto, chiedendo 20-25 milioni. Dopo l'esplosione di Eldor e la rinascita di Destro, il Genoa potrebbe anche pensare di dare l'ok, tuttavia il Grifo stima molto il calciatore e avrebbe piacere a tenerlo fino a giugno.