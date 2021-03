Il Secolo XIX: "Samp-Ranieri, l'accordo non c'è ancora. Ferrero pensa al Mihajlovic-bis"

Il Secolo XIX in edicola oggi dedica spazio al futuro della panchina blucerchiata. "Ranieri, l'accordo non c'è ancora. Ferrero pensa al Mihajlovic-bis" scrive il quotidiano. La Sampdoria non ha ancora l'accordo per il rinnovo di Claudio Ranieri e così Ferrero si guarda attorno e pensa al ritorno di Sinisa Mihajlovic, legato però da un contratto fino al 2023 con il Bologna. Massimo Ferrero non lo ha mai nascosto, l'allenatore al quale è rimasto più legato è Sinisa Mihajlovic. Al punto che lo riprenderebbe subito.