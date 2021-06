Il Secolo XIX: "Sampdoria, Giampaolo pronto al ritorno ma solo con gli stimoli giusti"

Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica uno spazio alla Sampdoria. Da oggi riparte il casting per individuare il prossimo allenatore con i candidati che sono sostanzialmente due ovvero Marco Giampaolo e Roberto D'Aversa. Il primo potrebbe incontrare Ferrero tra domani e dopodomani con l'idea di tornare in blucerchiato che lo intriga, ma sarà accettata solo se ci sarà un programma preciso, condiviso e realistico. Le difficoltà non lo spaventano, conosce già l'ambiente e questo è un vantaggio. Resta però da risolvere l'aspetto economico.