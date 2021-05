Il Tempo: "La Juve batte l'Atalanta e vince la Coppa Italia. Pirlo ora si può salvare"

Stamani in edicola, Il Tempo titola in prima pagina sul successo juventino nella finale di Coppa Italia andata in scena ieri: "La Juve batte l'Atalanta e vince la Coppa Italia. Pirlo ora si può salvare". Decidono Kulusevski e Chiesa. Il quotidiano si sofferma sull'importanza del trofeo conquistato dai bianconeri e in particolare sulle conseguenze a cui potrebbe portare e cioè l'eventuale riconferma di Andrea Pirlo sulla panchina della Vecchia Signora.