Il Tempo: “Roma, che liberazione. Ma anche il ritorno sarà sofferenza”

Il Tempo in edicola questa mattina dedica uno spazio ai giallorossi dopo l'impresa ad Amsterdam di ieri sera con il titolo seguente: “Roma, che liberazione. Ma anche il ritorno sarà sofferenza”. Una serata surreale e glaciale, affrontata priva di pezzi pregiati e con Spinazzola infortunato a gara in corsa. La squadra di Fonseca non ha mai mollato anche se piena di dubbi, paure, crisi esistenziali e indecisioni impossibili oltre a scelte assurde. La Roma va a momenti e passa da ottime accelerazioni e buone giocate ad amnesie collettiva, ma nonostante tutto ha rialzato la testa. A fine stagione servirà una rivoluzione, al ritorno non sarà semplice perché con i giallorossi è lecito aspettarsi di tutto, ma intanto c'è da registrare un successo importantissimo.