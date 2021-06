La Gazzetta dello Sport: "Alzate il sipario, l'Italia è pronta per sognare l'Europeo"

La Gazzetta dello Sport esalta la prova dell'Italia contro la Repubblica Ceca: "Alzate il sipario, l'Italia è pronta per sognare l'Europeo". Reduci dal fallimento Mondiale, gli Azzurri hanno gettato nuove fondamenta. Convincente per continuità d'azione, per mentalità dominante, la prova della Nazionale di Roberto Mancini. La Repubblica Ceca non è il Brasile ma non è nemmeno San Marino. E allora alzate il sipario - scrive La Gazza - siamo pronti e possiamo sognare. "Bologna ci ha detto che la strada è giusta. Siamo stati troppo belli, troppo presto? No perché se la bellezza ha radici profonde, non sfiorisce. Non in una settimana".