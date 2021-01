La Gazzetta dello Sport: "Bernardeschi, senatore senza ruolo. Col Genoa per ritrovarsi"

La Gazzetta dello Sport scrive che stasera contro il Genoa ci sarà in palio una Coppa Italia che la Juventus, nonostante le numerose assenza, non ha intenzione di snobbare. Bernardeschi di fatto è uno dei pochi senatori bianconeri: tre stagioni e altrettanti scudetti. Allegri è stato il tecnico che maggiormente ha saputo valorizzarlo e, da quando non c'è più, Berna si è ritrovato sempre meno coinvolto nel progetto. Il Genoa sarà la sua occasione, perché il giocatore non vuole rinunciare alla Juve: in estate ha detto no a qualsiasi opzione e non ha cambiato idea adesso.