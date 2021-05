La Gazzetta dello Sport: "Diavolo o diavoletto? Il mercato del Milan cambia solo con la Champions"

vedi letture

"Diavolo o diavoletto? Il mercato del Milan cambia solo con la Champions", si legge stamane su La Gazzetta dello Sport. Il tecnico Pioli è stimato e confermatissimo, ma la campagna acquisti senza Champions dovrebbe prendere un'altra piega. Sarà ancora possibile riscattare Tomori dal Chelsea, ma il tema che infiamma è legato a Gigio Donnarumma. Lui ama il Milan e vorrebbe rimanere, ma senza Champions sarà complicato, più per ambizione che per soldi. E le stesse ambizioni frenerebbero il rinnovo di Calhanoglu. Champions o no cambia tanto, anche in sede di campagna acquisti, con Vlahovic che sarebbe il primo nome a saltare.